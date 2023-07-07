#Марта Костюк, #Мэдисон Киз Источник — Чемпион. Американка Мэдисон Киз (18) обыграла швейцарку Виктория Голубич (139) во втором круге Уимблдона-2023. Матч длился 1 час 21 минуту. Киз совершила 6 эйсов, допустила 3 ​​двойных ошибок и использовала 3 из 6 брейк-пойнтов. В следующем круге турнира Мэдисон Киз сыграет […]" /> #Марта Костюк, #Мэдисон Киз Источник — Чемпион. Американка Мэдисон Киз (18) обыграла швейцарку Виктория Голубич (139) во втором круге Уимблдона-2023. Матч длился 1 час 21 минуту. Киз совершила 6 эйсов, допустила 3 ​​двойных ошибок и использовала 3 из 6 брейк-пойнтов. В следующем круге турнира Мэдисон Киз сыграет […]"> Определилась соперница Костюк в третьем круге Уимблдона
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Теннис

Определилась соперница Костюк в третьем круге Уимблдона

Сегодня 14:35 447 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/82e837a25834b3298b6d880f439f9add.jpg» /> #Марта Костюк, #Мэдисон Киз

Источник — Чемпион.

Американка Мэдисон Киз (18) обыграла швейцарку Виктория Голубич (139) во втором круге Уимблдона-2023.

Матч длился 1 час 21 минуту. Киз совершила 6 эйсов, допустила 3 ​​двойных ошибок и использовала 3 из 6 брейк-пойнтов.

В следующем круге турнира Мэдисон Киз сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая ранее обыграла испанку Паулу Бадосу.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Второй круг, 7 июля< /em>

Мэдисон Киз (США) — Виктория Голубич (Швейцария) 7:5, 6:3

Источник: champion.com.ua

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