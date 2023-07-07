Теннис
Определилась соперница Костюк в третьем круге Уимблдона
Сегодня 14:35 447 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/82e837a25834b3298b6d880f439f9add.jpg» /> #Марта Костюк, #Мэдисон Киз
Источник — Чемпион.
Американка Мэдисон Киз (18) обыграла швейцарку Виктория Голубич (139) во втором круге Уимблдона-2023.
Матч длился 1 час 21 минуту. Киз совершила 6 эйсов, допустила 3 двойных ошибок и использовала 3 из 6 брейк-пойнтов.
В следующем круге турнира Мэдисон Киз сыграет с украинкой Мартой Костюк, которая ранее обыграла испанку Паулу Бадосу.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Второй круг, 7 июля< /em>
Мэдисон Киз (США) — Виктория Голубич (Швейцария) 7:5, 6:3