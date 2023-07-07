Свитолина — Кенин: где смотреть матч третьего круга Уимблдона-2023

293 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/69f50dbefe57343ced1e55f4af9d2e10.jpg» /> #Уимблдон, #Элина Свитолина

Источник — Чемпион.

В пятницу, 7 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (76) сыграет против американки Софии Кенин (128) в 3-м круге Уимблдона-2023.

Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Ориентировочное время начала матча — 18:30.

Плеер с трансляцией

Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. Всего Свитолина и Кенин провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы американки.

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В первом круге Свитолина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, а во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6: 1, 1:6, 6:1).

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