Теннис
Свитолина — Кенин: где смотреть матч третьего круга Уимблдона-2023
Сегодня 03:00 293 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/69f50dbefe57343ced1e55f4af9d2e10.jpg» /> #Уимблдон, #Элина Свитолина
Источник — Чемпион.
В пятницу, 7 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (76) сыграет против американки Софии Кенин (128) в 3-м круге Уимблдона-2023.
Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.
Ориентировочное время начала матча — 18:30.
Плеер с трансляцией
Соперницы впервые встретятся на травяном покрытии. Всего Свитолина и Кенин провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы американки.
- Свитолина: Очень довольна тем, как отыграла первый и третий сеты в матче против Мертенс
В первом круге Свитолина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, а во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6: 1, 1:6, 6:1).
Уильямс не пожала руку судьи после матча со Светолиной на Уимблдоне – ВИДЕО