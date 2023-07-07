Свитолина — Кенин: прогноз букмекеров на матч третьего круга Уимблдона-2023

Американскую теннисистку считают фавориткой встречи 343 #Уимблдон, #Кенин, #Элина Свитолина

В пятницу, 7 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (76) сыграет против американки Софии Кенин (128) в 3-м круге Уимблдона-2023.

Ориентировочное время начала матча — 18:30 по Киеву.

Букмекеры считают Мертенс небольшой фавориткой встречи.

Коэффициенты

Победа Светолиной — 2.16

Победа Мертенс — 1.80

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Соперницы впервые встретятся на травах покрытии. В общей сложности Свитолина и Кенин провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы американки. :3, а во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1). Светолина: Очень довольна тем, как отыграла первый и третий сети в матчи против Мертенс

Кенин, пробившаяся на турнир из-за квалификации, на старте основной сетки обыграла землячку Коко Гофф со счетом 6:4, 4:6, 6:2 и у двух сетах китаянка Синь Ю Ван (73) — 6:4, 6:3.

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