Следить

Теннис

Свитолина — Кенин: прогноз букмекеров на матч третьего круга Уимблдона-2023

Американскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 03:30 343 0 #Уимблдон, #Кенин, #Элина Свитолина

В пятницу, 7 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (76) сыграет против американки Софии Кенин (128) в 3-м круге Уимблдона-2023.

Ориентировочное время начала матча — 18:30 по Киеву.

Букмекеры считают Мертенс небольшой фавориткой встречи.

Коэффициенты

  • Победа Светолиной — 2.16
  • Победа Мертенс — 1.80

Смотрите прямую трансляцию на телеканале Setanta Sports и ОТТ-платформе Setantasports.com.  

Соперницы впервые встретятся на травах покрытии. В общей сложности Свитолина и Кенин провели между собой 5 поединков: 3 победы Элины и 2 победы американки. :3, а во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1). Светолина: Очень довольна тем, как отыграла первый и третий сети в матчи против Мертенс

Кенин, пробившаяся на турнир из-за квалификации, на старте основной сетки обыграла землячку Коко Гофф со счетом 6:4, 4:6, 6:2 и у двух сетах китаянка Синь Ю Ван (73) — 6:4, 6:3.

Уильямс не пожала руку судьи после матча со Светолиной на Уимблдоне — ВИДЕО

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Футбол

Челси подписал сенегальского голеадора Вильярреала

Футбол

УПЛ назвала лучшего молодого футболиста сезона

Футбол

Ливерпуль купит лидера РБ Лейпциг Доминика Собослаи

Баскетбол

Прометей подал заявку на участие в Высшей лиге в сезоне-2023/24

Разное

Женская сборная Украины победила Португалию и вышла в финал Европейских игр

Баскетбол

4 162 артиллерийские системы, 7 868 ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 1 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Теннис

Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона

Бокс

Гирн: Слышал, что следующим соперником Фьюри станет Нганну

Бокс

Отец Руиса: Хотим распределение 50 на 50 в бою с Уайлдером

Баскетбол

230 260 человек личного состава, 309 вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 3 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис