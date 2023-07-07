Свитолина в 4 круге Уимблдона-2023 сыграет против белоруски Азаренко, у украинки — ноль победы в очных встречах

361 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/96a8e9066b6c7f470188809222220ac38.jpg» /> #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко

Украинка Элина Свитолина (76) за выход в четвертьфинал Уимблдона-2023 сыграет с экспершей ракеткой мира, представительницей белорусы Викторией Азаренко (20).

Матч запланирован на воскресенье, 9 июля на одном с главных кортов турнира.

Свитолина ни разу не побеждала Азаренко — 0:5. В последний раз теннисистки встречались в 2022 году на Australian Open — белорусская победила в двух сетах (6:0, 6:2).

В третьем круге украинка без проблем разобралась с американкой Софией Кенин (7:6 (3), 6:2), а Азаренко в двух сетах не почувствовала сопротивления со стороны Дарьи Касаткиной (6:2, 6:4).

Также в четвертый круг пробилась Леся Цуренко, где сыграет с Джессикой Пегулой. Марта Костюк поединок третьего круга сыграет 8 июня против американки Мэдисон Киз.