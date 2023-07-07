#Уимблдон, #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко Украинка Элина Свитолина (76) за выход в четвертьфинал Уимблдона-2023 сыграет с экспершей ракеткой мира, представительницей белорусы Викторией Азаренко (20). Матч запланирован на воскресенье, 9 июля на одном с главных кортов турнира. Свитолина ни разу не побеждала Азаренко — 0:5. В последний раз теннисистки […]" /> #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко Украинка Элина Свитолина (76) за выход в четвертьфинал Уимблдона-2023 сыграет с экспершей ракеткой мира, представительницей белорусы Викторией Азаренко (20). Матч запланирован на воскресенье, 9 июля на одном с главных кортов турнира. Свитолина ни разу не побеждала Азаренко — 0:5. В последний раз теннисистки […]"> Свитолина в 4 круге Уимблдона-2023 сыграет против белоруски Азаренко, у украинки - ноль победы в очных встречах
Следить

Теннис

Свитолина в 4 круге Уимблдона-2023 сыграет против белоруски Азаренко, у украинки — ноль победы в очных встречах

Сегодня 22:27 361 2< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/96a8e9066b6c7f470188809222220ac38.jpg» /> #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко

Украинка Элина Свитолина (76) за выход в четвертьфинал Уимблдона-2023 сыграет с экспершей ракеткой мира, представительницей белорусы Викторией Азаренко (20).

Матч запланирован на воскресенье, 9 июля на одном с главных кортов турнира.

Свитолина ни разу не побеждала Азаренко — 0:5. В последний раз теннисистки встречались в 2022 году на Australian Open — белорусская победила в двух сетах (6:0, 6:2).

В третьем круге украинка без проблем разобралась с американкой Софией Кенин (7:6 (3), 6:2), а Азаренко в двух сетах не почувствовала сопротивления со стороны Дарьи Касаткиной (6:2, 6:4).

Также в четвертый круг пробилась Леся Цуренко, где сыграет с Джессикой Пегулой. Марта Костюк поединок третьего круга сыграет 8 июня против американки Мэдисон Киз.

Источник: champion.com.ua

Категории
Комментарии

Баскетбол

4 162 артиллерийские системы, 7 868 ББМ. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 1 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Теннис

Свитолина — Уильямс: онлайн-трансляция LIVE матча первого круга Уимблдона

Бокс

Гирн: Слышал, что следующим соперником Фьюри станет Нганну

Бокс

Отец Руиса: Хотим распределение 50 на 50 в бою с Уайлдером

Баскетбол

230 260 человек личного состава, 309 вертолетов. Генштаб ВСУ назвал потери россии на 3 июля 2023-го года с момента начала полномасштабной войны против Украины

Бокс

Тайсон: Сейчас Фьюри – лучший боксер в мире

Бокс

Черкашин проведет следующий бой в андеркарде поединка Усик-Дюбуа

Бокс

Усик может провести бой в андеркарде Джошуа – Уайлдер

Бокс

Хижняк уверенно завоевал золотую медаль Европейских игр-2023

Бокс

Уайлдер: Руис никогда бы не получил возможности сразиться с Джошуа, если бы не я

aquapolis

Мы в Facebook

Euro.com.ua

Больше в Теннис