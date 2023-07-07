Уимблдон. Фритц и Рууд проиграли свои матчи в пяти сетах, Вавринка повторил достижение Коннорса и Федерера

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Свитолина: Очень довольна тем, как отыграла первый и третий сети
Элина Свитолина прокомментировала победу над Элисе Мертенс Сегодня 22:11 309
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Расписание. Десять матчей с участием украинских теннисисток пройдут на Уимблдоне в пятницу
2023-07/1688209462_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Определилась соперница Светолиной в третьем круге Уимблдона-2023
Стала известна соперница Элины Светолиной Сегодня 20:23 887 0 #Элина Свитолина Источник — Чемпион....
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Уимблдон. Контавейт провела последний матч в карьере, Остапенко и Крейчикова выбыли из борьбы
2023-07/1688662181_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua