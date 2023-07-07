Уимблдон. «Лаки лузер» из второй сотни отыграл два матчбола и победил в пятисетовом поединке, Берреттини и де Минор встретятся во втором круге

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Свитолина — Кенин: прогноз букмекеров на матч третьего круга Уимблдона-2023
Американскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 03:30 343 0 #Уимблдон, #Кенин, #Элина Свитолина
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7 июля на Уимблдоне сыграют четыре украинки: расписание матчей Светолиной, Костюк, Калининой и Цуренко
Очередной насыщенный день на травяном мейджоре Сегодня 02:03 142 0 #Ангелина Калинина, #Уимблдон, #Марта...
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Уимблдон. Бенчич, Векич и Гарсия одержали волевые победы во втором круге
2023-07/1688681097_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Уимблдон. Фритц и Рууд проиграли свои матчи в пяти сетах, Вавринка повторил достижение Коннорса и Федерера
2023-07/1688671424_wawrinka.jpeg|—> Источник: btu.org.ua