Уимблдон. Сеяные американки станут следующими соперницами Костюк и Цуренко

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Цуренко в трехсетовом почти 4-часовом матче вырвала победу у Богдана в третьем круге Уимблдона
Цуренко вышла в четвертый круг турнира Сегодня 19:09 1132 1 #Леся Цуренко Источник —...
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Цуренко дожала Богдан в третьем круге Уимблдона
Цуренко вышла в четвертый круг турнира Сегодня 19:09 349 1 #Леся Цуренко Источник —...
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«К вашему сведению, я только что проиграла». Журналист поздравил Паулу Бадосу с победой после матча с Мартой Костюк
2023-07/1688738686_badosa.jpg|—>Журналист, задававший вопрос первым решил поздравить испанскую теннисистку с победой. В итоге между ними...
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Костюк уверенно вышла в третий круг Уимблдона
Сегодня 13:51 1259 2 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/79684b193f4e5b0d23f7a25b468bc912.