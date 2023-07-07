Теннис
Украинки установили исторический рекорд на Wimbledon-2023
Впервые в истории четыре представительницы Украины преодолели первый круг Сегодня 10:09 634 0 #Ангелина Калинина, #Марта Костюк, # Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинские теннисистки установили национальный рекорд Wimbledon на турнире этого года.
Впервые в истории четыре украинки вышли во второй круг травяного Шлема – Элина Свитолина, Леся Цуренко, Ангелина Калинина и Марта Костюк. Раньше лучшим результатом для украинок было три представительства во втором раунде (2008 – Алена Бондаренко, Екатерина Бондаренко, Татьяна Перебийнис – и 2022 – Цуренко, Калинина, Костюк – годы).
Напомним, что Цуренко и Свитолина уже успели выйти в третий круг Wimbledon.