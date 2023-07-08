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Теннис

8 июля Костюк сыграет в матче за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023

Основное внимание украинских поклонников тенниса в первую субботу травяного мейджора будет приковано к одной теннисистке Сегодня 02:37 0 #Вимбл #Марта Костюк, #Мэдисон Коз Источник — Чемпион.

В шестой день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне в рамках женского одиночного разряда выйдет только одна представительница Украины: Марта Костюк.

21-летняя спортсменка впервые в карьере сразится за выход в 1/8 финала главного травяного турнира.

Расписание выступления украинок на Wimbledon 8 июля

*15:00. Марта Костюк (36) — Мэдисон Киз (18, США) — Корт №12, вторым запуском после матча Йиржи Легечка (37, Чехия) — Томми Пол (15, США).

* — ориентировочное время, в зависимости от течения предыдущих матчей.

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Напомним, 7 июля на Уимблдоне сыграли четыре украинки. Костюк победила испанку Паулу Бадосу из-за отказа соперницы, Цуренко в безумном 3,5-часовом триллере дожала румынку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)), а Свитолина одолела американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2). Единственное поражение потерпела Калинина, уступившая на чемпионском тайбрейке канадцы Бьянцы Андрееску — 6:2, 4:6, 7:6(7).

Цуренко и Богдан сыграли самый длинный тай-брейк в истории Уимблдона

Источник: champion.com.ua

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