Цуренко — Пегула: где смотреть онлайн матч 4-го круга Уимблдона-2023

300 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/287532ec9c9c4a41f71f801ec034e423.jpg» /> #Уимблдон, #Пегула, #Леся Цуренко

Источник — Чемп.

В воскресенье, 9 июля, украинская теннисистка Леся Цуренко (60) сыграет против американки Джессики Пегулы (4) в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Время начала, корт и номер запуска станут известны вечером в преддверии поединка.

Плеер с трансляцией

Соперницы впервые сойдутся на травяном покрытии. В общей сложности Цуренко и Пегула провели между собой лишь один поединок — в Индиан-Уэллсе-2019 победу праздновала американка в трех сетах (6:3, 5:7, 6:4).

Цуренко впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

В первом раунде Уимблдона Леся одолела американку Клер Лю со счетом 6:3, 3:6, 6:4 , во втором прошла чешка Катержина Синякова (6:4, 6:1), в третьем победила румынку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)).

Последний матч Цуренко получился знаковым — с самым длинным тайбрейком в истории женского одиночного разряда турниров Grand Slam и вторым самым длинным матчем в истории женского Уимблдона.

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