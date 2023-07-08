Цуренко — Пегула: прогноз букмекеров на матч 4-го круга Уимблдона-2023

Американскую теннисистку считают фавориткой встречи 162 #Уимблдон, #Пегула, #Леся Цуренко

Источник – Чемпион.

В воскресенье, 9 июля, украинская теннисистка Леся Цуренко (60) сыграет против американки Джессики Пегулы (4) в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Время начала, корт и номер запуска станут известны вечером накануне поединка.

Букмекеры считают Пегулу явной фавориткой встречи.

Коэффициенты

Победа Цуренко — 4.25

Победа Азаренки — 1.27

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Соперницы впервые сойдутся на травяном покрытии. В общей сложности Цуренко и Пегула провели между собой лишь один поединок — в Индиан-Уэллсе-2019 победу праздновала американка в трех сетах (6:3, 5:7, 6:4).

Цуренко впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

В первом раунде Уимблдона Леся одолела американку Клер Лю со счетом 6:3, 3:6, 6:4 , во втором прошла чешка Катержина Синякова (6:4, 6:1), в третьем победила румынку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)).

Последний матч Цуренко получился знаковым — с самым длинным тайбрейком в истории женского одиночного разряда турниров Grand Slam и вторым самым длинным матчем в истории женского Уимблдона. Путь Пегулы к четвертому кругу: американка Лорен Дэвис (6:2, 6:7(8), 6:3), испанка Кристина Букса (6:1, 6:4) и итальянка Элизабетта Коччаретто (6:4, 6:0).

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