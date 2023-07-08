Цуренко впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Леся Цуренко сыграет в 1/8 финала Уимблдона 456 #Богдан, #Леся Цуренко Источник – Чемпион.

Леся Цуренко (60) обыграла Аню Богдан (57) из Румынии в рамках третьего круга Уимблдона.

Об этом сообщает Opta.

Леся впервые в кар’ эри вышла в 1/8 финала Уимблдона. В следующем круге она сыграет против победительницы матча Джессика Пегула — Элизабетта Коччаретто.

Цуренко в 11-й раз выступает на Уимблдоне. В 2017 и 2022 годах ей удавалось дойти до третьего круга.

Актуально: Видео дня: победный розыгрыш Цуренко на Уимблдоне в триллере с 11 матболами< /strong>

Отметим, что Леся также стала третьей украинкой, преодолевшей третий раунд Уимблдона — до этого дальше проходила Элина Свитолина и Даяна Ястремская.