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Цуренко впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона

Леся Цуренко сыграет в 1/8 финала Уимблдона Вчера 20:17 456 0 #Богдан, #Леся Цуренко Источник – Чемпион.

Леся Цуренко (60) обыграла Аню Богдан (57) из Румынии в рамках третьего круга Уимблдона.

Об этом сообщает Opta.

Леся впервые в кар’ эри вышла в 1/8 финала Уимблдона. В следующем круге она сыграет против победительницы матча Джессика Пегула — Элизабетта Коччаретто.

Цуренко в 11-й раз выступает на Уимблдоне. В 2017 и 2022 годах ей удавалось дойти до третьего круга.

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Отметим, что Леся также стала третьей украинкой, преодолевшей третий раунд Уимблдона — до этого дальше проходила Элина Свитолина и Даяна Ястремская.

Источник: champion.com.ua

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