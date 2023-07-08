Элина Свитолина: «Я была очень счастлива, что, уступая с брейком, смогла вернуться в игру»

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«Выиграть первый сет — это было здорово, потому что каждая из нас могла его взять. Я была очень счастлива, что, уступая с брейком, смогла вернуться в игру. На самом деле было трудно играть сегодня из-за тени, это мешало. Поэтому я была очень довольна, что взяла первый сет.

Далее я заиграла уже более свободно. Я постараюсь насладиться этой победой и подготовиться к четвертому кругу. Играть на Уимблдоне — это всегда особые моменты, я получаю удовольствие от выступления на этом турнире и жду с нетерпением своего следующего матча».

В четвертом круге Элина Свитолина сыграет против экс-первой ракетки мира Виктории Азаренко.