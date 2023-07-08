Костюк — Киз: где смотреть матч третьего круга Уимблдона-2023

273 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/56d9fe18dab4fc63586b992096e6876b.jpg» /> #Уимблдон, #Марта Костюк, #Мэдисон Коз

Источник — Чемп

В субботу, 8 июля, украинская теннисистка Марта Костюк (36) сыграет против американки Мэдисон Киз (18) в рамках 3-го круга Уимблдона-2023.

Поединок покажет один с телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Начало — не раньше 15:00 по киевскому времени на Корте №12.

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Эти теннисистки встретятся впервые.

Напомним, в первом круге Марта осуществила камбек в поединке против Марии Саккари. Эта победа стала для 21-летней украинки первой над теннисисткой из десятки мирового рейтинга. А в следующем раунде Костюк прошла испанку Паулу Бадосу (35) из-за отказа соперницы в начале второго сета. Костюк расплакалась после победы над 8-й ракеткой. мира на Уимблдоне: эмоциональное видео последнего розыгрыша