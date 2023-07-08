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Теннис

Костюк — Киз: прогноз букмекеров на матч третьего круга Уимблдона-2023

Американскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 04:00 225 0 #Уимблдон, #Марта Костюк, #Мэдисон Киз

Источник – Чемпион.

В субботу, 8 июля, украинская теннисистка Марта Костюк (36) сыграет против американки Мэдисон Киз (18) в 3-м круге Уимблдона-2023.

Ориентировочное время начала матча — 15 :00 по Киеву.

Букмекеры считают Киз явной фавориткой встречи.

Коэффициенты

  • Победа Костюк — 3.60
  • Победа Киз — 1.35

Смотрите прямую трансляцию на телеканале Setanta Sports и ОТТ-платформе Setantasports.com. 

  • Учим и переходим на родной украинский язык: правила жизни Марты Костюк

Эти теннисистки встретятся впервые.

Напомним, в первом круге Марта осуществила камбек< /strong> в поединке против Марии Саккари. Эта победа стала для 21-летней украинки первой над теннисисткой из десятки мирового рейтинга. А в следующем раунде Костюк прошла испанку Паулу Бадосу (35) из-за отказа соперницы в начале второго сета. Костюк расплакалась после победы над 8-й ракеткой. мира на Уимблдоне: эмоциональное видео последнего розыгрыша

Источник: champion.com.ua

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