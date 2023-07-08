Свитолина — Азаренко: где смотреть онлайн матч 4-го круга Уимблдона-2023

1206 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/bc5b6c3dfb47bbb558628b91f084a7ac.jpg» /> #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко

Дже.

В воскресенье, 9 июля, украинская теннисистка Элина Свитолина (76) сыграет против белоруски Виктории Азаренко (20) в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Начало — не ранее 18:30 по киевскому времени на Корте №1 третьим запуском После окончания матча Янник Синнер — Даниэль Эллаи Галан.

Плеер с трансляцией

Соперницы впервые сойдутся травяном покрытии. В общей сложности Свитолина и Азаренко провели между собой 5 поединков, все выиграла белоруска.

В последний раз теннисистки встречались в 2022 году на Australian Open — Азаренко победила в двух сетах (6:0, 6:2).

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В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьем — американку Софию Кенин — 7:6 (3 ), 6:2.

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