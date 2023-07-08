Свитолина — Азаренко: прогноз букмекеров на матч 4-го круга Уимблдона-2023

Белорусскую теннисистку считают фавориткой встречи 1355 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко

Соперницы впервые сойдутся на трав покрытии. В общей сложности Свитолина и Азаренко провели между собой 5 поединков, все выиграла белоруска.

В последний раз теннисистки встречались в 2022 году на Australian Open — Азаренко победила в двух сетах (6:0, 6:2).

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В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьем — американку Софию Кенин — 7:6 (3 ), 6:2.

Путь Азаренко: китаянка Юэ Юань (6:4, 5:7, 6:4), аргентинка Надя Бодорска (6:3, 6:0) и россиянка Дарья Касаткина (6:2, 6:4).

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