Свитолина: Матч против Азаренко – большая мотивация для меня

Свитолина прокомментировала предстоящий матч с белорусской Азаренко 347 Источник: пресс-конференция Элины Светолиной.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) мотивирована на матч против белоруски Виктории Азаренко (20) в 1/8 финала Уимблдона.

Об этом украинка заявила после победы над Софией Кенин.

Она любит доминировать на площадке, очень рано пытается забрать мяч.Я больше защищаюсь, а потом нападаю.Вы знаете, я пытаюсь построить свой путь. Да, у нас очень разные стили игры. Я сяду со своим тренером и посмотрю, что я сделала не так в предыдущих матчах, составлю план игры и постараюсь хорошо его выполнить», — сказала Свитолина.

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