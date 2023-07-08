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Теннис

Уимблдон. Алькарас второй год подряд вышел в четвертый круг, Юбэнкс продолжил победную серию на траве и сыграет дальше с Циципасом

2023-07/1688837867_alcaraz.jpeg|—>Уимблдон. Алькарас второй год подряд вышел в четвертый круг, Юбэнкс продолжил победную серию на траве и сыграет дальше с Циципасом

Источник: btu.org.ua

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