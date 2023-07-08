Уимблдон. Цуренко и Свитолина сыграют матчи 1/8 финала в воскресенье

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Свитолина — Азаренко: где смотреть онлайн матч 4-го круга Уимблдона-2023
Сегодня 22:48 1206 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/bc5b6c3dfb47bbb558628b91f084a7ac.
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Костюк уступила Коз в третьем круге Уимблдона
Украинка не смогла выйти в 1/8 финала Сегодня 21:02 192 0 #Марта Костюк, #Мэдисон...
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Уимблдон. Алькарас второй год подряд вышел в четвертый круг, Юбэнкс продолжил победную серию на траве и сыграет дальше с Циципасом
2023-07/1688837867_alcaraz.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина — Азаренко: прогноз букмекеров на матч 4-го круга Уимблдона-2023
Белорусскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 14:00 1355 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Виктория Азаренко...