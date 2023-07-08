Уимблдон. Джокович победил Вавринку и повторил достижение Сампраса, Циципас в пяти сетах одолел Маррея

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Цуренко — Пегула: прогноз букмекеров на матч 4-го круга Уимблдона-2023
Американскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 14:45 162 0 #Уимблдон, #Пегула, #Леся Цуренко Источник...
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Свитолина: Матч против Азаренко – большая мотивация для меня
Свитолина прокомментировала предстоящий матч с белорусской Азаренко Сегодня 09:20 347 0 Источник: пресс-конференция Элины...
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Цуренко впервые в карьере вышла в 1/8 финала Уимблдона
Леся Цуренко сыграет в 1/8 финала Уимблдона Вчера 20:17 456 0 #Богдан, #Леся Цуренко...
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Свитолина в 4 круге Уимблдона-2023 сыграет против белоруски Азаренко, у украинки — ноль побед в очных встречах
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