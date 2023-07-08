Уимблдон. Пять матчей с участием украинских теннисистов состоится в субботу

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Костюк — Киз: прогноз букмекеров на матч третьего круга Уимблдона-2023
Американскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 04:00 225 0 #Уимблдон, #Марта Костюк, #Мэдисон Киз...
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8 июля Костюк сыграет в матче за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Основное внимание украинских поклонников тенниса в первую субботу травяного мейджора будет приковано к одной...
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Уимблдон. Швёнтек и Бенчич поспорят за выход в 1/4 финала, Боузкова обыграла пятую ракетку мира
2023-07/1688767580_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина обыграла Кенин в третьем круге Уимблдона
Украинка вышла в 1/8 финала Вчера 21:54 1121 0 #Элина Свитолина, #София Кенин Источник...