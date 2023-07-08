Уимблдон. Швёнтек и Бенчич поспорят за выход в 1/4 финала, Боузкова обыграла пятую ракетку мира

Больше в Теннис
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8 июля Костюк сыграет в матче за выход в 1/8 финала Уимблдона-2023
Основное внимание украинских поклонников тенниса в первую субботу травяного мейджора будет приковано к одной...
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Свитолина обыграла Кенин в третьем круге Уимблдона
Украинка вышла в 1/8 финала Вчера 21:54 1121 0 #Элина Свитолина, #София Кенин Источник...
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Элина Свитолина: «Я была очень счастлива, что, уступая с брейком, смогла вернуться в игру»
2023-07/1688763337_svitolina.jpeg|—>«Выиграть первый сет — это было здорово, потому что каждая из нас могла его...
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Свитолина в 4 круге Уимблдона-2023 сыграет против белоруски Азаренко, у украинки — ноль победы в очных встречах
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