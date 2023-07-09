Теннис
9 июля на Уимблдоне сыграют две украинки: расписание матчей Светолиной и Цуренко
Имеем серьезные надежды и интерес к первому воскресенью травяного мейджора Сегодня 00:12 519 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
В седьмой день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне в рамках женского одиночного разряда выйдут две представительницы Украины: Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Обе проведут матчи 4-го круга (1/8 финала) соревнований.
Расписание выступления украинок на Wimbledon 9 июля
15:00. Леся Цуренко ( 60) — Джессика Пегула (4, США) — Корт №1, первый запуск.
*18:30. Элина Свитолина (76) — Виктория Азаренко (20, Беларусь) — Корт №1, третий запуск по окончании матча Янник Синнер — Даниэль Эллаи Галан. * — ориентировочное время, в зависимости от течения предыдущих матчей.
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Напомним, 8 июля на Уимблдоне сыграла одна украинка. Марта Костюк (36) уступила американке Мэдисон Киз (18) в третьем круге со счетом 6:4, 6:1.
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