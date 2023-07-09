9 июля на Уимблдоне сыграют две украинки: расписание матчей Светолиной и Цуренко

Имеем серьезные надежды и интерес к первому воскресенью травяного мейджора 519 #Уимблдон, #Элина Свитолина Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

В седьмой день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне в рамках женского одиночного разряда выйдут две представительницы Украины: Элина Свитолина и Леся Цуренко.

Обе проведут матчи 4-го круга (1/8 финала) соревнований.

Расписание выступления украинок на Wimbledon 9 июля

15:00. Леся Цуренко ( 60) — Джессика Пегула (4, США) — Корт №1, первый запуск.

*18:30. Элина Свитолина (76) — Виктория Азаренко (20, Беларусь) — Корт №1, третий запуск по окончании матча Янник Синнер — Даниэль Эллаи Галан. * — ориентировочное время, в зависимости от течения предыдущих матчей.

Цуренко — Пегула: прогноз букмекеров на матч 4-го круга Уимблдона-2023

Свитолина – Азаренко: прогноз букмекеров на матч 4-го круга Уимблдона-2023

Напомним, 8 июля на Уимблдоне сыграла одна украинка. Марта Костюк (36) уступила американке Мэдисон Киз (18) в третьем круге со счетом 6:4, 6:1.

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