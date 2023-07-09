Азаренко: Свитолина играет на очень высоком уровне

213 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/919e3ec340ca142bd376de2c85bcb225.jpg» /> #Элина Свитолина

Источник — btu.org.ua.

Белорусская виктория азаренко (№20 WTA) ожидает сложный матч с Элиной Светолиной (№76 WTA) в 1/8 финала Уимблдона.

Об этом заявила сама теннисистка.

>

«Я очень рада, что она прошла через этот невероятный опыт создания семьи и смогла очень быстро вернуться в тур. Уже сейчас она играет на очень высоком уровне. Я видела не так много ее матчей, но очевидно, что результаты есть, и они демонстрируют, что она способна играть против топигровцев и побеждать их. Конечно, я не могу утверждать, но мне кажется, что она играет без большого давления , просто возвращается, набирает очки и прочее.Похоже, она действительно хорошо справляется.

Свитолина: Матч против Азаренко — большая мотивация для меня

< blockquote>

Поэтому я очень рада видеть ее снова в туре.Думаю, у нас будет увлекательный матч, как всегда.

Она боец.Я знаю, что это будет нелегкий матч.Мне кажется, что всегда есть две стороны медали – когда ты хорошо знаешь кого-то, то для тебя нет никаких сюрпризов, но в то же время и она хорошо знает твою игру.

Я знаю, что она очень хорошо двигается кортом. У нее отличный прием. Мне нужно посмотреть чуть больше ее матчей. Возможно, она научилась новым приемам по возвращении», — сказала Азаренко.

Свитолина проиграла Азаренко все 5 предыдущих очных встреч.