Теннис
Байндль и Севилл проиграли во втором круге парного Уимблдона
Матч длился 1 час 21 минуту Сегодня 17:38 192 0 #Екатерина Байндл
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Екатерина Байндль в паре с австралийкой Дарьей Севилл проиграли китайско-тайваньской паре У Фансэнь и Чжу Линь во втором круге Уимблдона.
Матч длился 1 час 21 минуту и завершился с счетом 6:4, 6:3.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 2 круг, 09 июля
В Фансень/Чжу Линь (Китайский Тайбэй/Китай) — Екатерина Байндль/Дарья Севилл (Украина/Австралия) 6:4, 6:3
Раньше Байндл уступила Фернандес на старте одиночного разряда Уимблдона.
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