Байндль и Севилл проиграли во втором круге парного Уимблдона

Матч длился 1 час 21 минуту 192 #Екатерина Байндл

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Екатерина Байндль в паре с австралийкой Дарьей Севилл проиграли китайско-тайваньской паре У Фансэнь и Чжу Линь во втором круге Уимблдона.

Матч длился 1 час 21 минуту и ​​завершился с счетом 6:4, 6:3.

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В Фансень/Чжу Линь (Китайский Тайбэй/Китай) — Екатерина Байндль/Дарья Севилл (Украина/Австралия) 6:4, 6:3

Раньше Байндл уступила Фернандес на старте одиночного разряда Уимблдона.

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