Теннис
Цуренко уступила Пегули в 1/8 финала Уимблдона
Матч длился 1 час 13 минут Сегодня 16:32 285 0 #Пегула, #Леся Цуренко
Источник — Чемпион.
Украинка Леся Цуренко (60) уступила американке Джессике Пегуле (4) в 1/8 финала Уимблдона-2023.
Матч длился 1 час 13 минут и завершился со счетом 6: 1, 6:3.
Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £ ;18,165,000 1/8 финала, 09 июля
Украинка впервые играла в 1/8 Уимблдона.
В первом раунде Уимблдона Леся одолела американку Клер Лю со счетом 6:3, 3:6, 6:4, во втором прошла чешку Катержину Синякову ( 6:4, 6:1), в третьем победила румынку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)).
Последний матч Цуренко вышел знаковым — с < strong>самым длинным тайбрейком в истории женского одиночного разряда турниров Grand Slam и вторым самым длинным матчем в истории женского Уимблдона.