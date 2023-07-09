Цуренко уступила Пегули в 1/8 финала Уимблдона

Матч длился 1 час 13 минут 285 #Пегула, #Леся Цуренко

Источник — Чемпион.

Украинка Леся Цуренко (60) уступила американке Джессике Пегуле (4) в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Матч длился 1 час 13 минут и завершился со счетом 6: 1, 6:3.

Цуренко не выполнила ни одной подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 1 из 3 брейк-пойнтов.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £ ;18,165,000 1/8 финала, 09 июля Джессика Пегула (4) — Леся Цуренко (60) 6:1, 6:3

Украинка впервые играла в 1/8 Уимблдона.

В первом раунде Уимблдона Леся одолела американку Клер Лю со счетом 6:3, 3:6, 6:4, во втором прошла чешку Катержину Синякову ( 6:4, 6:1), в третьем победила румынку Ану Богдан (4:6, 6:3, 7:6(18)).

Последний матч Цуренко вышел знаковым — с < strong>самым длинным тайбрейком в истории женского одиночного разряда турниров Grand Slam и вторым самым длинным матчем в истории женского Уимблдона.