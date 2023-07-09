Теннис
Калинина и Бегу снялись с матча парного разряда на Уимблдоне
Сегодня 14:11 527 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/00f1f4c695596f7d200380998de9c3bb.jpg» /> #Ангелина Калинина
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Ангелина Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии снялась с матча второго круга парного разряда Уимблдона против тандема Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия).
Это мало быть доигрыванием встречи. Первый сет дуэт Калинина-Бегу проиграл 2:6, а во втором на момент снятия уступал 0:2.
В одиночном разряде Ангелина выбыла во втором круге, уступив Бьянке Андрееску.