Калинина и Бегу снялись с матча парного разряда на Уимблдоне

527 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/00f1f4c695596f7d200380998de9c3bb.jpg» /> #Ангелина Калинина

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Ангелина Калинина в паре с Ириной-Камелией Бегу из Румынии снялась с матча второго круга парного разряда Уимблдона против тандема Сторм Хантер/Элизе Мертенс (Австралия/Бельгия).

Это мало быть доигрыванием встречи. Первый сет дуэт Калинина-Бегу проиграл 2:6, а во втором на момент снятия уступал 0:2.

В одиночном разряде Ангелина выбыла во втором круге, уступив Бьянке Андрееску.