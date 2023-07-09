Теннис
Киченок уступила на старте парного Уимблдона
Киченок не смогла выйти в следующий круг турнира 07.07.2023 20:38 345 0 Фото — gettyimages #Вимбдлдонок, #Людмила
Источник – Чемпион.
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латвийкой Еленой Остапенко проиграли британкам Герриет Дарт и Хезер Уотсон в первом круге Умблдона.
Матч длился 1 час 54 минуты и завершился со счетом 4:6, 6:3, 4:6. Киченок и Остапенко 1 раз подали навылет, допустили 10 двойных ошибок и реализовали 3/5 брейк-пойнта.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Первый круг, 07 июля text-align: center;»>Герриет Дарт/Хезер Уотсон (Великобритания) — Людмила Киченок/Елена Остапенко (Украина/Латвия) 6:4, 3:6, 6:4
Раньше Цуренко в почти 4-часовом матче вырвала победу у Богдана в третьем круге Уимблдона.