Теннис
Костюк одержала победу на старте парного Уимблдона
Украинка пробилась в следующий круг 07.07.2023 20:52 443 1 #Марта Костюк
Источник — Чемпион.
Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе обыграли Ребекку Петерсон из Швеции и Анну Каролину Шмидлову из Словакии в первом круге Уимблдона.
Матч продолжался 1 час 26 минут со счетом 7:5, 6:3. Костюк и Русе 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов.
В следующем круге теннисистки сыграют против победительниц матча Сара Эррани/Юлия Грабер – Мириам Колодзеева/Маркета Вондроушова.
Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Первый круг, 07 июля
Марта Костюк/Елена -Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Ребекка Петерсон/Анна Каролина Шмидлова (Швеция/Словакия) 7:5, 6:3
Раньше Цуренко в почти 4-часовом матче вырвала победу в Богдан в третьем круге Уимблдона.