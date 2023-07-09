Костюк одержала победу на старте парного Уимблдона

Украинка пробилась в следующий круг 443 #Марта Костюк

Источник — Чемпион.

Украинская теннисистка Марта Костюк в паре с румынкой Еленой-Габриэлой Русе обыграли Ребекку Петерсон из Швеции и Анну Каролину Шмидлову из Словакии в первом круге Уимблдона.

Матч продолжался 1 час 26 минут со счетом 7:5, 6:3. Костюк и Русе 1 раз подали навылет, допустили 5 двойных ошибок и реализовали 4 из 5 брейк-пойнтов.

В следующем круге теннисистки сыграют против победительниц матча Сара Эррани/Юлия Грабер – Мириам Колодзеева/Маркета Вондроушова.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 Первый круг, 07 июля

Марта Костюк/Елена -Габриэла Русе (Украина/Румыния) — Ребекка Петерсон/Анна Каролина Шмидлова (Швеция/Словакия) 7:5, 6:3

Раньше Цуренко в почти 4-часовом матче вырвала победу в Богдан в третьем круге Уимблдона.