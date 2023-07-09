Свитолина одержала волевую победу над Азаренко в 1/8 финала Уимблдона

Украинка проиграла первый сет, но смогла отыграться и выйти в следующий круг турнира 1016 Фото: Getty Images #Уимблдон, # Элина Свитолина, #Виктория Азаренко Источник — Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (76) одержала победу над Викторией Азаренко из белорусы (20) в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Матч длился 2 часа 46 минут и завершился со счетом 2 :6, 6:4, 6(9):6(11).

Украинка 8 раз подала навылет, не допустила никакой двойной ошибки и реализовала 3 из 9 брейкпойнтов.

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 1/8 финала, 09 июля

Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) 2:6, 6 :4, 6(9):7(11)

В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6: 3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), а в третьем — американку Софию Кенин — 7:6(3), 6:2. p>В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с первой ракеткой мира Игой Свёнтек.

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