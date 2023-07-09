Виктория Азаренко: «Результаты Свитолиной демонстрируют, что она способна играть против топ-игроков и побеждать их»

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«Я очень рада за нее, что она прошла через этот невероятный опыт создания семьи и смогла очень быстро вернуться в тур. Уже сейчас она играет на очень высоком уровне. Я видела не так много ее матчей, но очевидно, что результаты есть, и они демонстрируют, что она способна играть против топ-игроков и побеждать их.

Мне также кажется, что… Конечно, я не могу утверждать за нее, но мне кажется, что она играет без большого давления, просто возвращается, набирает очки и все такое. Похоже, она действительно хорошо справляется. Так что я очень рада видеть ее снова в туре и при этом хорошо играющей. Думаю у нас будет захватывающий матч, как всегда.