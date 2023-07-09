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Теннис

Уимблдон. Берреттини победил Зверева, Руне спас два матчбола в пятом сете и впервые вышел в четвертый круг на травяном «мэйджоре»

2023-07/1688851981_rune.jpeg|—>Уимблдон. Берреттини победил Зверева, Руне спас два матчбола в пятом сете и впервые вышел в четвертый круг на травяном "мэйджоре"

Источник: btu.org.ua

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