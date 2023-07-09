Уимблдон. Квитова продлила свою победную серию и сыграет с Жабер, Рыбакина выбила последнюю британку в сетке

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9 июля на Уимблдоне сыграют две украинки: расписание матчей Светолиной и Цуренко
Имеем серьезные надежды и интерес к первому воскресенью травяного мейджора Сегодня 00:12 519 0...
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Уимблдон. Берреттини победил Зверева, Руне спас два матчбола в пятом сете и впервые вышел в четвертый круг на травяном «мэйджоре»
2023-07/1688851981_rune.jpeg|—> Источник: btu.org.ua
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Свитолина — Азаренко: где смотреть онлайн матч 4-го круга Уимблдона-2023
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Уимблдон. Цуренко и Свитолина сыграют матчи 1/8 финала в воскресенье
2023-07/1688209462_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua