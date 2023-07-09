Уимблдон. Швёнтек одержала волевую победу над Бенчич и впервые вышла в четвертьфинал

Больше в Теннис
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Калинина и Бегу снялись с матча парного разряда на Уимблдоне
Сегодня 14:11 527 0< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/00f1f4c695596f7d200380998de9c3bb.
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Байндль и Севилл проиграли во втором круге парного Уимблдона
Матч длился 1 час 21 минуту Сегодня 17:38 192 0 #Екатерина Байндл Источник —...
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Цуренко уступила Пегули в 1/8 финала Уимблдона
Матч длился 1 час 13 минут Сегодня 16:32 285 0 #Пегула, #Леся Цуренко Источник...
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Азаренко: Свитолина играет на очень высоком уровне
Сегодня 14:55 213 0 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/919e3ec340ca142bd376de2c85bcb225.