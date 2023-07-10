11 июля Свитолина сыграет против первой ракетки мира на центральном корте Уимблдона

Элина поборется за второй в карьере выход в полуфинал травяного мейджора 301 #Вим #Элина Свитолина, #Ига Швентек

Источник — Чемпион.

В девятый день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне в рамках женского одиночного разряда выйдет последняя представительница Украины — Элина Свитолина.

Она проведет свой матч 5-го круга (1/4 финала) соревнований.

Расписание выступления украинок на Wimbledon 11 июля

15:30. Элина Свитолина ( 76) — Ига Швентек (1, Польша) — Центральный корт, первый запуск.

Свитолина — Швентек: прогноз букмекеров на матч 1 /4 финала Уимблдона-2023

Свитолина — Швентек: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Уимблдона-2023

Напомним, в матче 1/8 финала Свитолина обыграла белорусскую Викторию Азаренко (20) с счетом 2:6, 6:4, 7:6(9).

4 года назад Свитолина уже побеждала в четвертьфинале Уимблдона: вспоминаем матч украинки против Муховой