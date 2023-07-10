Теннис
11 июля Свитолина сыграет против первой ракетки мира на центральном корте Уимблдона
Элина поборется за второй в карьере выход в полуфинал травяного мейджора Сегодня 19:15 301 0 #Вим #Элина Свитолина, #Ига Швентек
Источник — Чемпион.
В девятый день Уимблдона-2023 на корты Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне в рамках женского одиночного разряда выйдет последняя представительница Украины — Элина Свитолина.
Она проведет свой матч 5-го круга (1/4 финала) соревнований.
Расписание выступления украинок на Wimbledon 11 июля
15:30. Элина Свитолина ( 76) — Ига Швентек (1, Польша) — Центральный корт, первый запуск.
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Напомним, в матче 1/8 финала Свитолина обыграла белорусскую Викторию Азаренко (20) с счетом 2:6, 6:4, 7:6(9).
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