Теннис
Азаренко: Уважаю решение Светолиной не давить руку россиянам и белорусам
Виктория Азаренко прокомментировала решение Элины Светолиной о рукопожатии Сегодня 09:24 1181 #Азаренко
Источник — tribuna. com.
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (20) уважает решение украинки Элины Светолиной (76) не пожимать руку россиянам и белорусам.
Об этом рассказала сама теннисистка.
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«Жертва? Жертва того, что кто-то не пожал мне руку? Ой, пожалуйста. Она не хочет пожимать руку россиянам и белорусам.
Я уважаю ее решение. Что я должна была сделать. Остаться и ждать?», — заявила Азаренко.
Напомним, все украинские теннисисты и теннисистки не здороваются со спортсменами из России и Беларуси (террористических стран) после начала полномасштабного вторжения России в Украину.