Азаренко: Уважаю решение Светолиной не давить руку россиянам и белорусам

Виктория Азаренко прокомментировала решение Элины Светолиной о рукопожатии 1181 #Азаренко

Источник — tribuna. com.

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко (20) уважает решение украинки Элины Светолиной (76) не пожимать руку россиянам и белорусам.

Об этом рассказала сама теннисистка.

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«Жертва? Жертва того, что кто-то не пожал мне руку? Ой, пожалуйста. Она не хочет пожимать руку россиянам и белорусам.

Я уважаю ее решение. Что я должна была сделать. Остаться и ждать?», — заявила Азаренко.