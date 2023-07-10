Теннис
Марченко вышел в финал квалификации турнира в США
Марченко поборется за выход в основную сетку Сегодня 11:27 308 0 #Илья Марченко
Источник — Чемпион.
Украинский теннисист Илья Марченко победил Джейми Флойда Анжеля из Франции в полуфинале квалификации турнира ATP Challenger в Чикаго (США).
Матч длился один час и 41 минуту.
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За выход в основную сетку Марченко сразится с американцем Кэнноном Кингсли.
ATP Challenger Чикаго, США Квалификация, Полуфинал < em>10 июля
Илья Марченко (Украина) — Джейми Флойд Анжель (Франция) 7:6 (4), 6:4
Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона.