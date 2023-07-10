Марченко вышел в финал квалификации турнира в США

Марченко поборется за выход в основную сетку 308 #Илья Марченко

Источник — Чемпион.

Украинский теннисист Илья Марченко победил Джейми Флойда Анжеля из Франции в полуфинале квалификации турнира ATP Challenger в Чикаго (США).

Матч длился один час и 41 минуту.

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За выход в основную сетку Марченко сразится с американцем Кэнноном Кингсли.

ATP Challenger Чикаго, США Квалификация, Полуфинал < em>10 июля

Илья Марченко (Украина) — Джейми Флойд Анжель (Франция) 7:6 (4), 6:4

Раньше Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона.