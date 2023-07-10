«Наш папа на передовой и мне кажет это придало ему сил». Элина Свитолина помогла семье воина ВСУ попасть на Уимблдон

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Перед началом вчерашнего игрового дня в сообщения нашего Telegram канала пришло видео, в котором подписчица показала в какой длинной очереди за билетами на Уимблдон она стоит. После небольшой переписки с администратором паблика, выяснилось, что украинка, которая после вторжения россии вынуждено переехала в Великобританию, безуспешно пытается попасть на турнир второй день, вместе со своей 10-летней дочерью, которая занимается теннисом и мечтает попасть на Уимблдон.

Мы связались с Элиной Свитолиной и спросили нет ли у нее возможности помочь с билетами. Положительный ответ от украинской теннисистки поступил в течении 10 минут.

Узнав о том, что их ждут приглашения на стадион, девушка написала нам такое сообщение:

«Вы знаете, наш папа (мой муж) на передовой, и я когда ему написала, что у нас приглашение и что нам помогли, мне кажется, ему это придало сил 🥹»

Это сообщение мы переслали Элине с благодарностью от мамы и ее дочери. Вечером украинка совершила камбэк в матче с Викторией Азаренко, и отыгравшись со счета 2:6, 0:2 одержала одну из лучших побед в своей карьере.