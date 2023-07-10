Свитолина — Азаренко: обзор матча 1/8 финала Уимблдона

Украинка проиграла первый сет, но смогла отыграться и выйти в следующий круг турнира 563 Фото: Getty Images #Элина #Виктория Азаренко Источник — Чемпион.

Украинка Элина Свитолина (76) одержала победу над Викторией Азаренко из белорусы (20) в 1/8 финала Уимблдона-2023.

Видео дня: Свитолина завершила победный матч с Азаренко мощным эйсом

Wimbledon — Grand Slam Лондон, Великобритания Трава Призовой фонд — £18,165,000 1/8 финала, 09 июля Элина Свитолина (Украина) — Виктория Азаренко (Беларусь) 2:6, 6:4 , 7:6(9)

В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс ( 6:1, 1:6, 6:1), а в третьем — американку Софию Кенин — 7:6(3), 6:2.

В четвертьфинале Элина Свитолина встретится с первой ракеткой мира Игой Свентек.

✅ Подписывайтесь на наш телеграмм-канал, чтобы всегда быть в курсе главных событий из мира спорта!