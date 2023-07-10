Свитолина: Думала о том, что дома очень многие болеют за меня

Элина Свитолина прокомментировала победу над Викторией Азаренко 326 #Азаренко, #Элина Свитолина

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) объяснила покой на тай-брейке в матче 1/8 финала Уимблдона против белорусской Виктории Азаренко (20).

Об этом рассказала сама теннисистка .

«Я не знаю. Я думала о том, что дома очень много людей смотрят и болеют за меня, поэтому… Я знала, как это много значит для них, и любой счастливый момент , который они могут поделить…

Конечно, в таких трудных матчах, когда я переживаю эти трудности, я просто думаю, что в Украине такие трудные времена, а я играю здесь, перед замечательными зрителями, мне не на что жаловаться. Я просто должен бороться и пытаться выиграть каждое очко. И вот, я здесь, я выиграла этот матч», — отметила Свитолина.