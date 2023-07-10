Свитолина: Это второй самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери

Элина Свитолина прокомментировала победу над Викторией Азаренко 390 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник – btu.org.ua.

Украинская теннисистка Элина Свитолина (76) одержала невероятную победу над белорусской Викторией Азаренко (20) в 1/8 финала Уимблдона.

Об этом рассказала сама теннисистка.

«Это второй самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери.

Это был очень сложный матч для меня. Когда я проигрывала 0-2 во втором сете, я слышала, как вы за меня болеете, что мне почти захотелось расплакаться.Мне действительно было очень сложно, я уступала 0-2, не играла в свой лучший теннис.И я действительно хотела победить.Но очко за очком я пыталась бороться, найти путь к победе, и вы дали мне столько сил . Это действительно невероятно», — отметила Свитолина.