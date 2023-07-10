Теннис
Свитолина назвала условие, при котором пожмет руку игроку из России или Беларуси
Свитолина рассказала, пока не пожимает руку россиянкам Сегодня 12:23 484 2 Фото — gettyimages #Элина Свитолина
Источник – tribuna.com.
Украинка Элина Свитолина (76) начнет здороваться с россиянами и белорусами по возвращении Украиной своей территории.
Об этом рассказала сама теннисистка.
«Я я уже неоднократно говорила, что пока российские войска не уйдут из Украины, и мы не вернем свои территории, я давить им руки не собираюсь.У меня есть четкое заявление.Я не знаю, как я могу быть еще более четким.
«Да, да, у меня нет проблем с этим. Это не так, как в четвертьфинале в Париже. Так что без проблем. У меня с этим нет проблем», — рассказала Свитолина.
Раньше определилась следующая соперница Светолиной.