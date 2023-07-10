Свитолина назвала условие, при котором пожмет руку игроку из России или Беларуси

Свитолина рассказала, пока не пожимает руку россиянкам 484 2 Фото — gettyimages #Элина Свитолина

Источник – tribuna.com.

Украинка Элина Свитолина (76) начнет здороваться с россиянами и белорусами по возвращении Украиной своей территории.

Об этом рассказала сама теннисистка.

«Я я уже неоднократно говорила, что пока российские войска не уйдут из Украины, и мы не вернем свои территории, я давить им руки не собираюсь.У меня есть четкое заявление.Я не знаю, как я могу быть еще более четким.

«Да, да, у меня нет проблем с этим. Это не так, как в четвертьфинале в Париже. Так что без проблем. У меня с этим нет проблем», — рассказала Свитолина.