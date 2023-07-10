Свитолина — Швентек: где смотреть онлайн матч 1/4 финала Уимблдона-2023

255 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/9cca1273fcf32778ec0bd6faa7458236.jpg» /> #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Ига Швентек

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Во вторник, 11 июля, украинка Элина Свитолина (76) сыграет против польки Иги Швентек (1) в четвертьфинале Уимблдона-2023.

Поединок покажет один из телеканалов Setanta Sports и ОТТ-платформа Setantasports.com.

Время начала и номер запуска на Центральном корте станут известны вечером в преддверии поединка.

Плеер с трансляцией

Соперницы впервые сойдутся на травяном покрытии. В целом Свитолина и Шветек встречались лишь однажды: четвертьфинальный матч римского Мастерса-2021 выиграла Ига со счетом 6:2, 7:5. Свитолина — Азаренко: обзор матча 1/8 финала Уимблдона

В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), в третьем – американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), а в 1/8 финала – белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6) :4, 7:6(9)).

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