Теннис
Свитолина — Швентек: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Уимблдона-2023
Польскую теннисистку считают фавориткой встречи Сегодня 04:00 224 0 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Ига Швентек Быстрые ссылки
Быстрые ссылки
Коэффициенты
- Победа Светолиной — 5.70
- Победа Швентек — 1.17
Смотрите прямую трансляцию на телеканале Setanta Sports и ОТТ-платформе Setantasports.com. < /p>
Плеер с трансляцией
< Соперницы впервые сойдутся на травяном покрытии. В целом Свитолина и Шветек встречались лишь однажды: четвертьфинальный матч римского Мастерса-2021 выиграла Ига со счетом 6:2, 7:5. Свитолина - Азаренко: обзор матча 1/8 финала Уимблдона
В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), в третьем – американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), а в 1/8 финала – белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6) :4, 7:6(9)).
Путь Швентек: Линь Чжу (Китай) — 6:1, 6:3; Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:2, 6:0; Петра Мартыч (Хорватия) – 6:2, 7:5; Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:7(4), 7:6(2), 6:3.
Видео дня: Свитолина завершила победный матч с Азаренко мощным эйсом