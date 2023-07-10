Свитолина — Швентек: прогноз букмекеров на матч 1/4 финала Уимблдона-2023

Польскую теннисистку считают фавориткой встречи 224 #Уимблдон, #Элина Свитолина, #Ига Швентек Быстрые ссылки Коэффициенты

Плеер с трансляцией

Коэффициенты

Победа Светолиной — 5.70

Победа Швентек — 1.17

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Плеер с трансляцией

< Соперницы впервые сойдутся на травяном покрытии. В целом Свитолина и Шветек встречались лишь однажды: четвертьфинальный матч римского Мастерса-2021 выиграла Ига со счетом 6:2, 7:5. Свитолина - Азаренко: обзор матча 1/8 финала Уимблдона

В первом круге Уимблдона Элина одолела американку Винус Уильямс со счетом 6:4, 6:3, во втором — бельгийку Элизе Мертенс (6:1, 1:6, 6:1), в третьем – американку Софию Кенин (7:6(3), 6:2), а в 1/8 финала – белорусскую Викторию Азаренко (2:6, 6) :4, 7:6(9)).

Путь Швентек: Линь Чжу (Китай) — 6:1, 6:3; Сара Соррибес-Тормо (Испания) – 6:2, 6:0; Петра Мартыч (Хорватия) – 6:2, 7:5; Белинда Бенчич (Швейцария) — 6:7(4), 7:6(2), 6:3.

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