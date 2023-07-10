Уимблдон. Жабер одержала разгромную победу над Квитовой и вышла в четвертьфинал

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11 июля Свитолина сыграет против первой ракетки мира на центральном корте Уимблдона
Элина поборется за второй в карьере выход в полуфинал травяного мейджора Сегодня 19:15 301...
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«Наш папа на передовой и мне кажет это придало ему сил». Элина Свитолина помогла семье воина ВСУ попасть на Уимблдон
2023-07/1688993119_svitolina_wim.jpg|—>Перед началом вчерашнего игрового дня в сообщения нашего Telegram канала пришло видео, в котором...
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Марченко вышел в финал квалификации турнира в США
Марченко поборется за выход в основную сетку Сегодня 11:27 308 0 #Илья Марченко Источник...
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Уимблдон. Кис продлила свою победную серию и вышла в четвертьфинал
2023-07/1688994313_wim.jpg|—> Источник: btu.org.ua