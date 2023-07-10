Уимблдон. Кис продлила свою победную серию и вышла в четвертьфинал

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Марченко вышел в финал квалификации турнира в США
Марченко поборется за выход в основную сетку Сегодня 11:27 308 0 #Илья Марченко Источник...
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Азаренко: Уважаю решение Светолиной не давить руку россиянам и белорусам
Виктория Азаренко прокомментировала решение Элины Светолиной о рукопожатии Сегодня 09:24 1181 Актуально: Белоруска Азаренко...
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Свитолина назвала условие, при котором пожмет руку игроку из России или Беларуси
Свитолина рассказала, пока не пожимает руку россиянкам Сегодня 12:23 484 2 Фото — gettyimages...
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Уимблдон. Синнер второй год подряд сыграет в четвертьфинале, Джокович и Хуркач не успели доиграть свой поединок
2023-07/1688965624_sinner.jpeg|—> Источник: btu.org.ua