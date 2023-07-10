Уимблдон. Синнер второй год подряд сыграет в четвертьфинале, Джокович и Хуркач не успели доиграть свой поединок

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Свитолина: Думала о том, что дома очень многие болеют за меня
Элина Свитолина прокомментировала победу над Викторией Азаренко Сегодня 10:10 326
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Свитолина: Это второй самый счастливый момент в моей жизни после рождения дочери
Элина Свитолина прокомментировала победу над Викторией Азаренко Сегодня 08:25 390
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За выход в полуфинал Уимблдона-2023 Свитолина сыграет со Швентек
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Контрексвиль. Володько уступила в первом круге отборочного турнира
2023-06/1686749559_itf.jpg|—> Источник: btu.org.ua