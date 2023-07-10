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Теннис

Уимблдон. Синнер второй год подряд сыграет в четвертьфинале, Джокович и Хуркач не успели доиграть свой поединок

2023-07/1688965624_sinner.jpeg|—>Уимблдон. Синнер второй год подряд сыграет в четвертьфинале, Джокович и Хуркач не успели доиграть свой поединок

Источник: btu.org.ua

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