За выход в полуфинал Уимблдона-2023 Свитолина сыграет со Швентек

865 < img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/446c3a6ea4ab546fb700e4295b8a2dfb.jpg» /> #Элина Свитолина, #Ига Швентек

Источник — Чемпион.

Украинка Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона-2023 сыграет с первой ракеткой мира, полячкой Игой Швентек.

Матч запланирован на вторник, 11 июня. Время и корт определятся вечером в преддверии игры.

Раньше теннисистки встречались лишь однажды — в 2021 году в четвертьфинале турнира в Риме украинка уступила — 6:2, 7:5.

Свитолина за выход в 1/4 финала в сверхтяжелом матче одолела белоруску Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)), а Швентек в трех сетах победила швейцарку Бенчич (6:7 (4) ), 7:6(2), 6:3).