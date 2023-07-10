Теннис
За выход в полуфинал Уимблдона-2023 Свитолина сыграет со Швентек
Вчера 23:39 865 1< img src="https://euro.com.ua/wp-content/uploads/box/446c3a6ea4ab546fb700e4295b8a2dfb.jpg» /> #Элина Свитолина, #Ига Швентек
Источник — Чемпион.
Украинка Элина Свитолина в четвертьфинале Уимблдона-2023 сыграет с первой ракеткой мира, полячкой Игой Швентек.
Матч запланирован на вторник, 11 июня. Время и корт определятся вечером в преддверии игры.
Раньше теннисистки встречались лишь однажды — в 2021 году в четвертьфинале турнира в Риме украинка уступила — 6:2, 7:5.
Свитолина за выход в 1/4 финала в сверхтяжелом матче одолела белоруску Азаренко (2:6, 6:4, 7:6(9)), а Швентек в трех сетах победила швейцарку Бенчич (6:7 (4) ), 7:6(2), 6:3).