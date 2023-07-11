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В четвертьфинальном поединке Элина Свитолина в трех сетах победила первую ракетку мира Игу Швёнтек

— На самом деле я не знаю, что сейчас происходит в моей голове (смеется). Это действительно просто невероятно. Я очень-очень счастлива, что мне выпал такой шанс снова здесь сыграть, провести этот замечательный матч в такой замечательной атмосфере. Это на самом деле были удивительные эмоции.

Я боролась, было нелегко играть против Иги, очевидно, она первая ракетка мира, она всегда борется до конца. Сегодня был невероятный матч и я очень счастлива, что смогла победить. Ига — не только великая чемпионка, она замечательный человек. Она была одной из первых, кто действительно поддержал украинцев. Это была весомая помощь для Украины. Конечно, непросто играть против человека, с которым ты разделил хорошие моменты, поэтому было нелегко. В итоге я просто очень горжусь своим трудом на корте. Я искренне благодарю вас за поддержку на протяжении всего матча, это было невероятно.